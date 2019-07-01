Дефицит платежного баланса в мае вырос до $750 миллионов, – НБУ

Об этом свидетельствуют материалы Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По финансовому счету в отличие от предыдущих периодов наблюдался значительный отток капитала ($1 млрд). Это было обусловлено плановым погашением суверенных еврооблигаций, которое лишь частично было компенсировано дальнейшим наращиванием инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ", – отмечается в данным НБУ.

В целом за пять месяцев 2019 года сводный платежный баланс Украины сведен с дефицитом $466 млн против профицита в $284 млн за январь-май 2018 года.

Нацбанк отмечает, что в частном секторе также сформировался чистый отток капитала: увеличение наличности вне банков превысило поступления долгового и инвестиционного капитала в реальный сектор и приток капитала в банковский сектор.

По данным НБУ, за май 2019 объемы наличной валюты вне банков увеличились на $441 млн по сравнению с $478 млн в апреле, а всего с начала года – на $1,31 млрд. За аналогичный период прошлого года прирост был почти в пять раз меньше – $274 млн. При этом в апреле и мае объем валюты на руках сокращался – соответственно на $18 и $38 млн.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в мае уменьшился до $70 млн с $290 млн в апреле, а всего за пять месяцев этого года он составил $844 млн по сравнению с $678 млн за тот же период прошлого года.

Из-за дефицита сводного платежного баланса и выплаты кредитов МВФ международные резервы снизились до $19,4 млрд по состоянию на конец мая, или 3,2 месяца импорта будущего периода.

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В то же время текущий счет в мае был сведен с профицитом $249 млн по сравнению с почти нулевым сальдо в апреле этого года ($33 млн) и мае 2018 года (дефицит $79 млн).

Согласно данным Нацбанка, экспорт товаров в мае рос более высокими темпами, чем их импорт – 13,9% и 8% соответственно - в отличие от апреля, когда экспорт товаров вырос на 2,3%, а их импорт - на 14,4%.

Положительное сальдо первичных доходов в мае выросло до $624 млн с $471 млн в апреле и $401 млн в мае прошлого года.

В результате за пять месяцев 2019 года счет текущих операций был сведен с профицитом в $249 млн против дефицита в $526 млн за тот же период 2018 года.

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