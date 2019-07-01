С 1 июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Еще одна инициатива для решения проблемы с нехваткой парковок, которая теперь может вводиться в Украине, – автоматизированные паркинги. В отличие от обычных или механизированных гаражей, которые сегодня проектируются, автоматизированные парковки предусматривают полную автоматизацию всех процессов. Приехал на парковку, оставил авто – и все – остальное за тебя сделает автоматизированная система. Такие сверхсовременные паркинги пользуются значительным спросом в Японии, Америке и многих странах Европы. Это может быть реальным и в Украине. С сегодняшнего дня возможность проектирования таких парковок предусмотрена в государственных строительных нормах", – сказал Парцхаладзе.

В связи с новыми изменениями в ГСН, состав и площадь помещений, несущих конструкций, количество ярусов в автоматизированных гаражах определяется в соответствии с заданием на проектирование и зависит от особенностей и технических возможностей применять такие механизмы. При этом управление устройством для перемещения авто и контроль его работы предусматривается из помещения диспетчерской, расположенной на посадочном этаже.

Парцхаладзе отметил, что строительство таких парковок может стать действенным решением ситуации с парковками в городах-миллионниках и других крупных городах Украины, особенно в районах с плотной застройкой, где нет свободного места для размещения обычных стоянок.

Согласно новым нормам, при строительстве автоматизированных паркингов с целью безопасности нужно обязательно предусматривать доступ персонала для техобслуживания на каждый ярус размещения автомобилей и с каждого паркоместа. Такие паркинги можно пристраивать к зданиям при условии отделения противопожарной стеной первого типа, а максимальный объем пожарного отсека должен составлять не более 200 авто.

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