Баффет пожертвует на благотворительность $3,6 миллиарда

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Баффет конвертирует 11,25 тыс. акций класса "A" Berkshire в 16 млн 811,941 тыс. акций класса "B", которые передаст пяти благотворительным компаниям, включая фонд Билла и Мелинды Гейтс (организованный основателем Microsoft и его супругой), а также фонд Сьюзен Томсон Баффет (названный в честь покойной жены Баффета фонд, предоставляющий гранты на обучение студентам штата Небраска).

В 2006 году Баффет, которому в настоящее время 88 лет, пообещал пожертвовать на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway. В прошлом году он сделал пожертвование на сумму $3,4 млрд.

С учетом последнего пожертвования Баффет уже передал на благотворительные нужды 45% принадлежащих ему в 2006 году акций на общую сумму порядка $34 млрд.

Баффет является крупнейшим акционером Berkshire, по данным на 30 июня ему принадлежало 37,4% акций класса "A" компании.

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