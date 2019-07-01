"Астарта" запустила элеватор за $19 миллионов в Полтавской области

Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, этот элеватор является крупнейшим в составе "Астарты", он рассчитан на прием зерна с агрофирм холдинга и от партнеров.

Строительство элеватора длилось девять месяцев, он является маршрутным: может осуществлять отгрузку свыше 54 вагонов зерна в сутки.

По данным компании, "Астарта" имеет семь элеваторов в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях общей мощностью 550 тыс. тонн единовременного хранения.

Как сообщалось, в марте 2019 года "Астарта" купила элеватор в Хмельницкой области за 4,6 млн евро.

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток 21,11 млн евро. Ее выручка сократилась на 18,8% – до 372,22 млн евро, EBITDA – в 2,1 раза, до 56,87 млн евро.

"Астарта" по итогам первого квартала 2019 года получила чистый убыток 4,43 млн евро по сравнению с чистой прибылью 3,7 млн евро в первом квартале прошлого года.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в пяти областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 250 тыс. га и молочные фермы с 27 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram