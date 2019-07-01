Альтернативная энергетика собрала 14% всех платежей за электроэнергию

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За указанный период "зеленый" тариф (ЗТ) был установлен для 106 объектов ВИЭ, большинство из которых (95 объектов) – солнечные электростанции (СЭС). Остальные – объекты по производству биомассы/биогаза (шесть), ветроэлектростанции (ВЭС, три), малые гидроэлектростанции (ГЭС, две).

Как сообщалось, в апреле-июне 2019 года Украина ввела 656 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, по состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3 тыс. 634,4 МВт, в том числе СЭС – 2 тыс. 640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в январе-марте 2019 года выработка электроэнергии ВИЭ увеличилась в 1,6 раза (на 317,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 850,3 млн кВт-ч. Доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии по итогам первого квартала текущего года составила 1,9%, что на 0,7 п.п. больше января-марта 2018 года.

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