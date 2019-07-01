НАБУ завершило расследование о нанесении 40 миллионов убытков "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Уголовное производство расследует нанесение 39,8 млн грн убытков филиалу "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" при заимствовании дизельного топлива у ООО "Вог Аэро Джет", - сообщает НАБУ.

1 июля подозреваемым по делу- начальнику и заместителю начальника "Центра обеспечения" и их защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как установило НАБУ, в декабре 2015 года и марте 2016 года филиал получила от "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта и 1 мая 2016 года соответственно или же оплатить штраф - в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки.

Возвращать долг филиал начала только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае. Однако следствие считает, что чиновники филиалы сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива.

"К тому же, топливо заняла филиалу та же самая компания, которая выиграла его конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 по этому эпизоду направлены в суд", - сообщает НАБУ.

Расследование этих фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года. В мае 2019 экс-чиновникам "Укрзализныци" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.