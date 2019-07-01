Таиланд вводит обязательное страхование для туристов

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Предполагается, что страховая премия составит 20 бат (0,65 доллара США) с человека, платить ее туристы будут в аэропорту по прилете. Эти деньги будут поступать в фонд помощи туристам, который будет выплачивать потерпевшим страховые компенсации. В частности, компенсация за смерть человека может составить миллион бат.

Страхование протестируют в провинции Накхоннайок, где туристы занимаются экстремальными видами спорта - рафтингом, скалолазанием, велоспортом и другими.

Ввести обязательное страхование власти Таилана решили после ряда инцидентов с иностранными туристами, в том числе после прошлогоднего крушения прогулочного судна "Феникс", в котором погибли 47 туристов из Китая.

Министерство туризма Таиланда прогнозирует, что в 2019 году посетит больше 40 млн иностранных туристов.