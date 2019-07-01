Локализация производства локомотивов Alstom может быть налажена во Львове или Запорожье

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, комментируя очередной раунд переговоров с французской стороной относительно возможных поставок тягового подвижного состава.

"Это большой межправительственный проект по локализации производства и технического обслуживания локомотивов в Украине с привлечением украинских предприятий. Сейчас мы рассматриваем несколько локаций для совместного производства, в частности, Запорожский электровозоремонтный завод и Львовский локомотиворемонтный завод", - проинформировал Лавренюк.

Отметим, что ранее в комментарии изданию один из топ-менеджеров французской компании говорил, что Alstom рассматривала несколько площадок для окончательной сборки электровозов в Украине. Среди них и ремонтные заводы.

Кроме того, директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики АО УЗ Антон Саболевский, говоря о создании возможного совместного предприятия, отмечал, что оно может быть создано с кем-то из мировых производителей на базе одного из электровозоремонтных заводов или даже одного из локомотивных депо "Укрзализныци". В частности, Саболевский говорил об Запорожском электровозоремонтном заводе и Львовском локомотиворемонтном.

"Основное оборудование для сборки (локомотивов) - это кран, который может поднимать соответствующий вес локомотива. Так вот, у УЗ есть депо, которое оборудовано таким краном. Рассматриваем все возможные варианты", - заявлял он в одном из интервью.

Вместе с тем, на Крюковском вагонзаводе, который также претендует на то, чтобы локализация производства электровозов была организована на его мощностях, отметили, что УЗ понадобятся значительные инвестиции для организации локализации в Запорожье или Львове.

"УЗ, после того как увидела, что все у нас с локализацией получилось, решила, что они справятся с этим сами - в Запорожье, или Львове. Справятся, если потратят более 25 млн евро инвестиций на развитие (там нужно строить дополнительную площадку и закупать дополнительное оборудование для 40%-й локализации) и найдут квалифицированный персонал. По неподтвержденной информации, у УЗ есть кредитное предложение под госгарантии от Alstom и CRRC. Как будут дальше развиваться события я не знаю", - заявил в недавнем интервью Лиге Владимир Приходько, председатель набсовета ПАО КВСЗ.

Напомним, что поставщик электровозов для УЗ должен будет выбран на конкурсе. На данный момент основными претендентами являются китайская компания CRRC и французская Alstom.