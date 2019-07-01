В Центр обслуживания "Харьковгоргаза" за год обратилось более 140 тысяч потребителей

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгоргаза" сообщает БизнесЦензор.

Первое место из причин обращений занимает сверка данных и разъяснения по личному счету - около 21 тыс. Второе место – обращения по перерасчету объемов потребленного природного газа - 12 тыс., почти 50 тыс. потребителей подали заявление на смену владельца лицевого счета, 15 тыс. клиентов получили консультации относительно процедуры установки, поверки, опломбирования или ремонта газовых счетчиков.

Такие вопросы, как показания счетчика, история платежей можно решить через Личный кабинет чат-бот 7104ua в Viber, мобильные приложения 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для пользователей Apple, через телефонную службу, сообщает компания.

"В ЦОК, который расположен по адресу Гимназическая набережная, 18 А работают 6 высокопрофессиональных менеджеров и 18 ведущих специалистов, которые предоставляют клиентам компании профессиональную консультацию и помощь в вопросах, связанных с газоснабжением", - сообщает "Харьковгоргаз".

Он работает по качественно новым стандартам, имеет удобную транспортную развязку и рассчитан на максимально комфортное обслуживание клиентов.

"Ежедневно специалисты центра предоставляют нашим клиентам разъяснения по поставкам и распределения природного газа. В зале центра созданы максимально комфортные условия. Наша основная цель - открытие дополнительных центров обслуживания клиентов, отсутствие очередей и быстрое решение вопросов, помощь нашим клиентам", - отметила начальник управления клиентского центра АО "Харьковгоргаз" Светлана Андреева.

В текущем году количество обращений харьковчан в ЦОК составила 67 тыс. С момента открытия Центра в январе 2017 года количество обращений составляет более 350 тыс. На сегодня - это один из крупнейших Центров обслуживания клиентов в Украине, сообщает "Харьковгоргаз".