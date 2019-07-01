Глава Антимонопольного комитета расформировал отдел, который расследовал сговор "Нафтогаза" и "Укртрансгаза"

Об этом сообщается в ответе Комитета на запрос Наші гроші, сообщает БизнесЦензор.

Отдел рынков газа структуре Департамента рынков ТЭК и ЖКХ Татьяны Кулешовой подготовил материалы дела о закупке газа по завышенной цене в 2017-2018 годах компанией "Укртрансгаз" у своего головного предприятия "Нафтогаз Украины".

На основании представления Департамента рынков ТЭК и ЖКХ председатель АМКУ Юрий Терентьев 25 апреля 2019 года распорядился начать дело в отношении "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" по признакам нарушения, предусмотренного п.2 ст. 50 ч.1 закона "О защите экономической конкуренции".

Но расследовать дело Терентьев поручил не департаменту Кулешовой, который сделал представление на открытие дела, а Департаменту расследований нарушений о защите экономической конкуренции Юрия Литвина.

По данным Наші гроші, государственным уполномоченным по этому делу Юрий Терентьев назначил самого себя.

Через 3 недели после этого распоряжения Отдел рынков газа в Департаменте Кулешовой был расформирован.

Новой структурой аппарата был создан Отдел рынков нефти и нефтепродуктов и рынков газа (10 штатных единиц). Также был создан Отдел оптовых энергетических рынков (6 штатных единиц), Отдел розничных энергетических рынков и ЖКХ (5 шт. ед.), Отдел контроля за концентрациями и согласованными действиями рынков ТЭК и ЖКХ (5 шт. ед.).

Заявителями по делу об "Укртрансгазе" и "Нафтогазе" выступили ряд облгазов из группы Дмитрия Фирташа.

В представлении об открытии дела указано, что в течение 2017-2018 годов "Укртрансгаз" осуществлял закупку газа у "Нафтогаза" по переговорной процедуре и открытым торгам, однако по стоимости выше, чем цена газа, в частности, на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа". Также цена была выше той, по которой "Нафтогаз" продавал топливо промышленным потребителям и оптовым покупателям.

По данным АМКУ, такие действия приводят к повышению цены газа для конечного потребителя.

По имеющейся в АМКУ информации, "Нафтогаз Украины" в этот период занимал более 60% на рынке газа. Так что компания имела признаки монополии на рынке первичной реализации газа.