Авиакомпания Brussels Airlines зимой остановит рейсы из Киева в Брюссель

Об этом со ссылкой на avianews.com сообщает БизнесЦензор.

"Мы предлагаем рейсы в Киев только до 29 ноября 2019 года. Мы возобновим полеты в Киев с частотой 4 раза в неделю 23 февраля 2020 года", — рассказал пресс-секретарь Brussels Airlines Ким Даенен.

По ее словам, решение о временной остановке полетов связано с адаптацией к спросу на рынке.

"В течение периода, в который мы не будем выполнять рейсы, мы обеспечим коммерческое продолжение нашей услуги посредством код-шерингового соглашения с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", — добавила Даенен.

Brussels Airlines выполнила первый рейс между Киевом и Брюсселем 17 октября 2018 года. Авиакомпания обслуживает этот маршрут с частотой четыре раза в неделю. Авиаперевозчик является дочерней структурой Lufthansa.

Ранее о своем решении покинуть украинский рынок сообщила авиакомпания British Airways. Последний рейс между Киевом и Лондоном авиакомпания совершит 3 октября. Свое решение в British Airways объяснили тем, что рейс больше не является экономически жиснеспособным.