БизнесЦензор

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30.06.19 14:30

РФ и Садовская Аравия продлят соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Да, действительно, мы обсуждали с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом возможность продления договоренностей с ОПЕК по сокращению добычи. Хочу вас проинформировать, это имеет для рынка значение определенное - мы договорились: мы продлим наши договоренности", - сказал он.

"Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей - как Россия, так и Саудовская Аравия, в объеме, согласованном ранее, - добавил Путин. - На какой срок - еще подумаем, 6 или 9 месяцев. Возможно, до 9 месяцев".

С начала года до конца июня действует сделка по снижению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, из них страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с в основном по сравнению с уровнем октября 2018 года.

Саммит G20 в японской Осаке проходит 28-29 июня.

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