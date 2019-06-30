БизнесЦензор

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30.06.19 12:20

Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры по торговой сделке

США и Китай возобновляют переговоры по торговой сделке между двумя странами, сообщает японское агентство Kyodo.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Об этом заявил президент Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в японской Осаке. По словам американского лидера, переговорный процесс "вернулся на круги своя".

"Переговоры продолжаются", - добавил Трамп во время общения с журналистами.

По данным официальной газеты китайской компартии "Жэньминь жибао", Трамп во время встречи в Осаке пообещал не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров в США. Переговоры между Вашингтоном и Пекином будут возобновлены "на основе равенства и взаимного уважения", подчеркивается в публикации.

США и Китай долгое время не могут прийти к соглашению по торговой сделке.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть, на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Кроме того, президент США угрожал Пекину поднять пошлины на ряд китайских товаров, если Си Цзиньпин не встретится с ним в Осаке на G20.

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