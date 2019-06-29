Во Франции зафиксирована рекордная жара выше 45 градусов

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Также в пятницу столбик термометра в городе Карпантрас (департамент Воклюз) поднялся до отметки 44,3 градуса по Цельсию.

Предыдущий абсолютный температурный рекорд на юге Франции был зарегистрирован в августе 2003 года в городах Монпелье и Ним, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса по Цельсию. Тогда аномальная жара в Европе унесла десятки тысяч жизней.

Ранее в четырех департаментах страны - Воклюз, Гар, Эро, Буше-дю-Рон - был объявлен красный уровень опасности в связи с аномальной жарой. Почти во всех других регионах страны, в том числе и в Париже, объявлен оранжевый уровень климатической угрозы: в школах отложены экзамены, многие учебные заведения полностью закрыты из-за недостатка кондиционеров, больницы и дома престарелых приготовились к массовому наплыву пациентов.

Впервые в истории Франции красный уровень опасности из-за высоких температур был объявлен на столь обширной территории.

Красный уровень опасности был объявлен также в восьми областях Испании, в том числе в Каталонии, где лесные пожары охватили 6500 га. Существует опасность, что огонь может охватить площадь в 20 тысяч гектаров. Таких масштабных лесных пожаров в Испании не было почти 20 лет.

В пятницу в Испании от теплового удара скончался 17-летний подросток, который работал на одной из ферм в Андалусии. Вернувшись после работы в поле, он прыгнул в бассейн, в воде у него начались судороги, подростка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

В четверг прямо на улице в испанском городе Вальядолид скончался пожилой мужчина. По мнению врачей, смерть была вызвана тепловым ударом.

Чрезвычайное положение в связи с аномальной жарой объявлено также в 16 итальянских городах.

В Польше до конца недели также метеорологи прогнозируют аномально жаркую погоду - воздух прогреется до +40°C.

Синоптики предупредили, что в этом году лето в Европе станет самым жарким с 2003 года. Причины погодной аномалии - шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.