БизнесЦензор

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29.06.19 10:09

Apple потеряла $9 миллиардов из-за ухода главного дизайнера

Американская Apple Inc потеряла в стоимости не менее $9 миллиардов после новостей о том, что главный дизайнер Джонатан Айв уходит из компаниии.

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Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

$9 миллиардов Apple потеряла, когда ее акции упали более чем на 1% после сообщения о том, что Айв уходит, чтобы основать собственную фирму. Эта новая фирма будет также работать для Apple.

Айв начал руководить командой разработчиков Apple в 1996 году, а в 2012 году занялся разработкой программного обеспечения. По словам аналитика Wedbush Даниеля Айвса, он был "одной из самых важных фигур в Apple" в течение срока его полномочий.

"От его видения iMac до потрясающего запуска и преобразования iPhone его отпечатки пальцев глубоко вплетены в основную ДНК Apple", - написал он в исследовательской заметке.

Генеральный директор компании Тим Кук, комментируя уход Джонатана Айва, заявил, что они продолжат сотрудничество.

52-летний Джонатан Айв работает в Apple с 1992 года. Он разработал дизайн таких устройств, как iPhone, iPod, Mac.

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