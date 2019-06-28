Неизвестные хакеры взломали российский поисковик "Яндекс" в прошлом году

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Кибератака была произведена при помощи шпионского программного обеспечения Regina, разработанного западными спецслужбами, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, полученным от четырех разных источников, хакеры пытались получить доступ к технической информации, связанной с идентификацией пользователей. Получив ее, можно было бы выдавать себя за конкретных пользователей и проникать в их аккаунты в системе "Яндекса". Хакеры могли иметь доступ к ней на протяжении нескольких недель.

О программе Regina известно, что в ее разработке принимали участие США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Спецслужбы этих пяти стран обмениваются конфиденциальной информацией, их альянс известен под названием "Пять глаз". Кто конкретно мог стоять за атакой, неизвестно.

Служба безопасности "Яндекса" вовремя распознала угрозу и нейтрализовала ее в самом начале хакерской атаки, заявил представитель российской компании Илья Грабовский. Никакого урона кибератака не нанесла, доступа к пользовательским данным хакеры получить не смогли.

Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад ФСБ потребовала от поисковика "Яндекс" предоставить ключи шифрования данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Передача подобной информации может позволить спецслужбам завладеть логинами и паролями от почтовых ящиков пользователей.