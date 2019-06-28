В Китае отказались от новых кроссовок Nike

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Производитель спортивной обуви был вынужден пойти на такой шаг, после того как сотрудничающий с компанией японский модельер Дзюн Такахаси высказался в "Инстаграме" в поддержку протестов в Гонконге.

Сделал это Такахаси в аккаунте фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.

Как сообщила в среду газета Financial Times, компания Nike была вынуждена отозвать из Китая кроссовки этой линейки, модели для которой создаются при участии Такахаси.

Ранее несколько крупных китайских ритейлеров без объяснения причин изъяли из продажи кроссовки Nike Undercover.

Все началось с того, что на странице Undercover в "Инстаграме" была опубликована фотография протестующих в Гонконге, вышедших на демонстрацию под лозунгом: "Нет экстрадиции в Китай!".

Демонстранты требовали полного отказа от спорного законопроекта, позволяющего экстрадицию граждан Гонконга в материковую часть КНР.

В подписи к фотографии Дзюн Такахаси выразил свою поддержку участникам акции. Этот пост вызвал возмущение пользователей "Инстаграма" в Китае.

Доступ к этой соцсети блокируется в КНР, однако многие жители страны пользуются VPN для доступа к запрещенным соцсетям.

Позже бренд пост Такахаси был удавел. Как пояснили в Nike, он был опубликован по ошибке и отражал частное мнение дизайнера, которое не разделяется компанией.

Тем временем китайский ритейлер YYSports, главный партнер Nike в КНР, сообщил об отмене запланированного старта продаж кроссовок Daybreak.

Онлайн-ритейлер Douniu также изъял из продажи все товары линейки Undercover в связи с "особыми обстоятельствами". При этом ритейлер не стал уточнять, что за обстоятельства имеются в виду.

Ряд китайских СМИ призвали полностью запретить продажу Nike Undercover в стране.

"Зарабатывать деньги в Китае и делать вещи, которые ранят Китай - это ужасно. Пожалуйста, уходите из Китая", - говорится в публикации китайского интернет-издания Sneaker News.

Компания Nike пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.