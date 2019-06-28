БизнесЦензор

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28.06.19 14:10

"Транснефть" заплатит Казахстану за грязную нефть $76 миллионов, – Bloomberg

Сумма компенсации "Транснефти" "Казтрансойлу" за отгрузку некондиционной нефти составит 76 млн долларов, сообщило агентство Bloomberg.

транснефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, российская компания возместит убытки от потери качества сырья, простоя и хранения в размере 15 долларов за баррель нефти.

Ранее стало известно, что 20 июня генеральный директор АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев достигли договоренности о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга.

В апреле в нефти, поступающей из России в Беларусь по магистральному трубопроводу "Транснефти" "Дружба" было обнаружено повышенное содержание хлоридов.

По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. В результате внештатной ситуации порядка 590 тыс. тонн казахстанской нефти, отгруженной по системе "Транснефти", оказалось некондиционной.

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