БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
28.06.19 10:01

Сенат США увеличил военную помощь Украине на следующий год

Сенат США принял законопроект, в котором предлагается увеличить до $300 млн помощь Украине на оборонные нужды в 2020 году.

сша,сенат

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США, передает БизнесЦензор.

"Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить помощь для безопасности Украины в $300 млн", - говорится в сообщении.

Это на $50 млн превышает помощь от США для Украины в этом году.

"Законопроектом предусмотрено направить $100 млн из $300 млн исключительно на летальные виды вооружений", - сообщает посольство.

Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100