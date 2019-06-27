НБУ оштрафовал "Индустриалбанк" на 7 миллионов за обналичку денег

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

По итогам проверок регулятор установил, что банк за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года провел финансовые операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банках.

При этом средства были получены клиентами банка от других юрлиц преимущественно как уступка права требования или в качестве расчета за ценные бумаги (вне фондовой биржи) в безналичной форме без соблюдения принципа "поставка ценных бумаг против оплаты" по цене, которая до 36 раз превышала номинальную стоимость этих ценных бумаг.

В дальнейшем эти средства инкассаторами банка доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов. При этом финансовые операции по погашению физическими лицами соответствующих кредитов и/или уплаты процентов за их пользование отсутствуют.

"Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – отмечается в сообщении.

В то же время в НБУ подчеркивают, что банк не предпринимает мер для получения исчерпывающей информации о вышеупомянутых клиентах. Кроме того, участники указанных операций имеют признаки фиктивности.

Как сообщалось, "Индустриалбанк" в 2017 году завершил слияние с "Экпресс-банком" в 2017 году.

Контрольными пакетами акций ПАО "Индустриалбанк" и ПАО "Экспресс-банк" владела семья бывшего совладельца "Запорожстали" Игоря Дворецкого.

Сейчас основным собственником "Индустриалбанка" указана Роза Дворецкая, которая опосредованно контролирует 69,8% акций.

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