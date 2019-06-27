БизнесЦензор

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27.06.19 19:26

Нацкомиссия утвердила плату за участие в торгах на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), утвердила размер фиксированного платежа за участие на запускаемых с 1 июля рынке "на сутки вперед" (РНС) и внутрисуточном рынке (ВСР) в размере 3 577 грн (без НДС) на второе полугодие 2019 года.

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Соответствующее постановление регулятор утвердил в четверг, 27 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

НКРЭКУ также утвердила тариф на осуществление операций по купле-продаже электроэнергии на указанных сегментах в размере 2,91 грн за МВт-ч (без НДС).

По данным ГП "Энергорынок", месячный платеж рассчитан, исходя из годовой стоимости эксплуатации закупленного им программного обеспечения для РНС и РСВ на уровне 11,63 млн грн и прогнозного количества участников на уровне 271. Функционирование указанных сегментов обеспечивает госпредприятие "Оператор рынка".

Напомним, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка электроэнергии во исполнение закона "О рынке электроэнергии", принятого в апреле 2017 года.

Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается электроэнергии на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

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