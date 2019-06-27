Расчеты за газ жителей Житомирской области достигли рекордного уровня

Как сообщает пресс-служба компании, увеличить количество расчетов клиентов удалось за счет внедрения новых платежных сервисов и современных стандартов обслуживания, передает БизнесЦензор.

"Такого высокого уровня расчетов удалось достичь благодаря внедрению современных сервисов оплаты за газ. В частности, вместо того, чтобы планировать визит в банк, потребитель быстро и легко может оплатить онлайн через мобильное приложение "104 Mobile", которое всегда под рукой. К тому же, в этом году появился новый платежный онлайн-сервис – чат-бот "7104ua" в Viber, что упрощает оплату за газ до буквально нескольких кликов", – отметил директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Вячеслав Тарасов.

В то же время, по данным компании, потребители, получающие субсидию живыми средствами и льготы, рассчитались за потребленный газ только на 90,64%. Еще почти 10% счетов, выставленных этой категории потребителей, остались не оплаченным.

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