Сервис поиска работы HeadHunter в Украине сменил владельцев и название

Как пишет отраслевое издание Ain.ua, причиной ребрендинга HH.UA стала сделка, в ходе которой компанию полностью выкупили украинские совладельцы, передает БизнесЦензор.

Таким образом, украинский фис HH.UA больше не имеет никакого отношения к недавно вышедшей на IPO компании и, соответственно, к названию.

ООО "Хедхантер" было зарегистрировано гражданами Украины в 2004 году. Официально представительство российского холдинга HeadHunter.ru начало работу в Украине через год – в 2005-ом. Пиком развития сайта стал 2013 год, когда сайт ежемесячно посещали 2,5 млн пользователей.

В феврале 2016 года Mail.Ru Group продала HeadHunter вместе с украинским офисом консорциуму инвесторов под руководством "Эльбрус Капитал" за $160 млн.

В 2017 году родительская компания приняла решение о продаже бизнеса, через который ведет деятельность в Украине в ходе подготовки к выходу на IPO на бирже NASDAQ.

В мае 2018 года кипрское агентство Headhunter FSU Limited, владевшее 51% в украинском ООО "Хедхантер", исчезло из списка бенефициаров. Владельцами 100% стали генеральный директор Марина Маковий и директор по развитию бизнеса Юрий Кострыкин, ранее владевших вместе 49% компании.

В HH.UA не стали комментировать детали сделки, но подтвердили, что на данный момент 100% ООО "Хедхантер" принадлежит Маковий и Кострыкину.

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Согласно поданным в SEC в 2018 году данным HeadHunter Group PLC, 51% в ООО "Хедхантер" был продан миноритарным стейкхолдерам за 2,6 млн российских рублей, что по курсу на день сделки составило около $42 тыс. или чуть больше 1 млн грн. Оплата, согласно договору, разбита на части и производится по графику с 1 октября 2020 по 31 марта 2023 под залог купленных долей.

При этом новые владельцы ООО "Хедхантер" отдали HeadHunter Group PLC исключительные права на украинские товарные знаки и домены, и получили обратно неисключительную лицензию на их использование до мая 2020 года. Этим обосновано переименование HH.UA в GRC.

Как отмечает издание, когда HeadHunter приняла решение о продаже украинского бизнеса в сентябре 2017 года, крупнейшие украинские площадки поиска работы Work.ua и Rabota.ua в том же месяце обменялись долями. Оба сайта сообщили, что это не повлияет на конкурентность на рынке. Но уже в начале 2018 года оба сайта подняли цены на свои услуги и ограничили бесплатный инвентарь, тем самым фактически консолидировали рынок.

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