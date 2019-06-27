На новом рынке прошла первая сделка по продаже электроэнергии для нужд населения

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение биржи, передает БизнесЦензор.

"Энергоатом" реализовал 4 млн 144,824 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 566,70 грн/МВт-ч (здесь и далее без ПДВ), ЧАО "Укргидроэнерго" – 138 МВт-ч э/э пиковой нагрузки по цене 673,76 грн грн/МВт-ч.

Кроме того, "Энергоатом" также реализовал 828,816 тыс. МВт-ч в ходе аукциона по продаже э/э для компенсации технологических потерь э/э на передачу/распределение. Граничная цена также составила 566,70 грн/МВт-ч. Таким образом, "Энергоатом" реализовал 5 млн МВт-ч э/э базовой нагрузки.

"Сегодня, за четыре дня до 1 июля, фактически стартовал запуск рынка, поскольку сегмент двусторонних договоров открывается первым, перед рынком на сутки вперед, внутрисуточным рынком и балансирующим рынком. Аукционы прошли в форме специализированной сессии и я могу оценить их проведение как успешное и констатировать факт запуска новой модели рынка", – заявил глава биржевого комитета Алексей Дубовский.

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