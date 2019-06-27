БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
27.06.19 18:28

Нацбанк изменит требования к регистрации платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) планирует усовершенствовать требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также распространить соответствующие требования на операторов почтовой связи, получивших лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

переводы,платежи

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте НБУ для общественного обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, документом предлагается обновить порядок подачи документов в Национальный банк, который предусматривает возможность их представления в виде электронных документов с электронной подписью уполномоченного лица, электронных копий оригиналов документов на бумажных носителях либо собственно документов на бумажных носителях.

Также проектом решений предусмотрено упрощение требований к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты, которые подаются в Национальный банк с целью регистрации.

Кроме того, обновлены требования к участникам платежных систем в части обеспечения ими информационной безопасности и уточнены требования к регистрации косвенного участника платежной системы резидентов.

Проект решения также предусматривает возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений в правила платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства, удостоверяющего регистрацию договора/изменений в договор об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.

Также предложено усовершенствовать порядок согласования условий и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100