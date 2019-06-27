Нацбанк изменит требования к регистрации платежных систем

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте НБУ для общественного обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, документом предлагается обновить порядок подачи документов в Национальный банк, который предусматривает возможность их представления в виде электронных документов с электронной подписью уполномоченного лица, электронных копий оригиналов документов на бумажных носителях либо собственно документов на бумажных носителях.

Также проектом решений предусмотрено упрощение требований к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты, которые подаются в Национальный банк с целью регистрации.

Кроме того, обновлены требования к участникам платежных систем в части обеспечения ими информационной безопасности и уточнены требования к регистрации косвенного участника платежной системы резидентов.

Проект решения также предусматривает возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений в правила платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства, удостоверяющего регистрацию договора/изменений в договор об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.

Также предложено усовершенствовать порядок согласования условий и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры.

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