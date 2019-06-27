Реальная зарплата в мае возросла на 7%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года сократилась на 0,3%, а в годовом измерении – возросла на 17,4%, составив 10 239 грн.

В апреле 2019 года зарплата составила 10 269 грн, марте – 10 237 грн, феврале – 9 429 грн, январе – 9 223 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года наблюдался в Киевской (22,7%), Харьковской (21,2%), Днепропетровской (21,1%), Николаевской и Винницкой (на 20,2%), Запорожской (на 19,9%), Ривненской (на 19,7%), Волынской (на 18,8%), Полтавской (18,5%), Тернопольской (18,4%), Луганской и Львовской (на 18,2%), Черкасской (18,1%), Хмельницкой (на 17,4%) и Кировоградской (на 17%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксирован в Киеве – 15 157 грн, самый низкий – в Черновицкой области – 7 819 грн.

В мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата больше всего возросла в сфере информации и телекоммуникаций – на 22,8%, строительстве – на 22,5%, промышленности – на 22,4%, в сфере операций с недвижимым имуществом – на 21,4%, финансовой и страховой деятельности – на 20,8%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 20,6%, здравоохранении и предоставлении других видов услуг– на 20,3%, транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 20,2%, сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – на 15,7%, образовании – на 15,5%, сельском хозяйстве – на 12,6%.

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