Аэропорт "Запорожье" заменит светосигнальную систему за 62 миллиона

Об этом сообщается в системе электронных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Объем работ включает строительство трансформаторной подстанции, установка дизель-генератора на 40 кВА, систему глісадних огней, огней ВПП, огней приближения и световых горизонтов, огней РД и другое. Работы должны завершить до ноября 2019 года.

Всего на этот тендер подалось четверо участников, и предложение "Энергосинтез-2006" было самым дешевым. При этом начальная его стоимость составляла 64,2 млн грн, которую снизили уже во время аукциона до 61,6 млн грн.

Харьковской компанией "Енергосинтез-2006" (старое название – "ИДМ-Сервис") Елены Переверзевой руководит Дмитрий Деревянко. Ранее основателями были Андрей Вишар и Александр Черепинский. Последний является совладельцем ООО "Топ-Сервис-Инвест", которым руководит Кирилл Левин, бизнес-партнер нардепа от БПП Александра Грановского. Партнером Черепинского по фирме "Топ-Сервис-Инвест" является ООО "Межрегиональный Инвестиционный Союз" панамской "Танагер Холдингс Лимитед Инк" россиянина Михаила Андреева.

Киевский "Межрегиональный Инвестиционный Союз" был прописан в БЦ "Евразия" по вул. Жилянская, 75, где расположена приемная Грановского. В то же время сам нардеп отрицал любую связь с харьковской компанией.

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