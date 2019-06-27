Нацкомиссия утвердила снижение "зеленого тарифа" для домашних СЭС и ВЭС втрое с 2025 года

Такое решение регулятор принял на заседании 27 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, для построенных в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года крышных домашних СЭС до 50 кВт "зеленый тариф" предлагается установить на уровне 540,79 коп. за кВт-ч (без НДС), что сейчас соответствует уровню 18 евроцентов за кВт-ч.

Для построенных таких объектов в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года "зеленый тариф", как того требует закон, будет снижен на 10% – до 486,07 коп. за кВт-ч (без НДС).

А для введенных с 1 января 2025 года станций (и до 31 декабря 2029 года) предполагается трехкратное снижение "зеленый тариф" – до 157,26 коп. за кВт-ч (без НДС), что соответствует уровню в 5 евроцентов за кВт-ч.

Для домашних ВЭС до 50 кВт, построенный в течение указанных трех периодов, предлагается установить "зеленый тариф" на уровне соответственно 347,65 коп., 312,24 коп. и 101,14 коп. за кВт-ч (без НДС), для комбинированных ВЭС и СЭС – 489,29 коп., 366,96 коп и 115,75 коп. за кВт-ч.

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Как сообщалось, закон о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованный 21 мая) закон ввел новое условие получения ЗТ для домашних СЭС – установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было – 30 кВт без ограничений месторасположения).

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