Табачный монополист Tedis пытается через суд заблокировать выход на рынок для бывших конкурентов

Об этом свидетельствует решение суда Хозсуда Киева от 7 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, суд назвал "превышением полномочий АМКУ" решение регулятора от ноября 2018 года о пересмотре предоставленных в 2011 году разрешений на концентрацию сигаретного гиганта известного сегодня под названием "Тедис" с собственными конкурентами на рынке дистрибуции сигарет.

Суд также пришел к выводу, что "Тедис" предоставил всю необходимую информацию для принятия надлежащего решения АМКУ о предоставлении или не предоставление разрешений на концентрацию в 2011 году и нет никаких несоответствий в информации, предоставленной компанией в 2011 и 2018 годах. Следовательно, утверждение АМКУ о "неполноте" и "недостоверности" полученных в 2011 году данных не подтверждены доказательствами.

Суд также счел, что выводы АМКУ о злоупотреблении монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет, которое и стало основанием для пересмотра разрешений на концентрацию, не могут служить обоснованием для принятия спорного решения о пересмотре разрешений на рынке оптовой торговли.

По мнению суда, обжалуемое решение АМКУ не содержит доказательств того, что обстоятельства, при которых были предоставлены разрешения на концентрацию, перестали существовать.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Антимонопольный комитет отменил ряд разрешений на согласованные действия, выданных в ноябре 2011 года сроком на 10 лет крупнейшему дистрибьютору сигарет "Тедис Украина" (ранее – "Мегаполис-Украина").

Речь идет о выданных "Мегаполису" разрешениях на согласованные действия в виде заключения меморандумов с владельцами компаний-оптовых торговцев табачными изделиями о продаже их бизнеса, которыми, в частности, устанавливались обязательства продавцов не осуществлять оптовую реализацию табачных изделий без разрешения компании Megapolis в течение 10 лет.

В АМКУ пояснили, что решения о выдаче разрешений в 2011 году принимались на основании информации самого заявителя о том, что в результате заявленных действий совокупная доля всех субъектов хозяйствования, входивших в группу компаний "Мегаполис", не превысит 35%, а следовательно, заявленные действия не приведут к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части.

В Комитете пришли к выводу, что решения в 2011 году принимались при неполном выяснении обстоятельств. В частности, АМКУ впоследствии установил, что уже в 2012 году ООО "ТК Мегаполис-Украина" заняло существенную долю общенационального рынка дистрибуции сигарет, а с 2013 года стало единственным покупателем сигарет у основных производителей, заняв монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет с долей более 99%.

Комитет также указывает, что принятые в 2011 году решения закрепили барьеры для входа на рынок потенциальных конкурентов ООО "ТЕДИС Украина" сроком на 10 лет – до 2021 года.

В связи с этим Комитет отменил решения от 2011 года, отметив, что таким образом комитет надеется устранить юридические барьеры для потенциальных конкурентов "Тедиса".

"Мы надеемся, что снятие нами барьеров все-таки откроет рынок, на который вернутся ранее действовавшие на нем оптовые торговцы, которые подвинут "Тедис". После пертурбаций на рынке дистрибуции сигарет в апреле-мае 2017 года, когда у "Тедис" арестовали весь товар на складе, и производители были вынуждены отгружать сигареты другим оптовым покупателям, на рынке появились новые игроки, но действуют ли они сейчас, или это было просто ситуативное решение проблемы, сказать сложно. Вопрос сейчас исследуется", – указали в АМКУ.

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Напомним, Tedis Ukraine связывает четырех крупнейших производителей табачной продукции с 40-50 оптовыми торговцами и 80 тыс. розничными торговцами.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляла более 99%.

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