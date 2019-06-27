Власти Киева заплатят фирме окружения Труханова 650 миллионов за ремонт Индустриального моста

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, до конца 2020 года отремонтируют улицу Борщаговскую протяженностью 3,6 км, в том числе путепровод "Индустриальный мост" на пересечении с улицей Вадима Гетьмана.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Гарантийный срок на опоры освещения и гранитный бортовой камень составляет 15 лет, на основание дорожной одежды, чугунные люки и решетки, бетонные и железобетонные бортовые камни, ограждения и плиты под люки – 10 лет, на водопропускные трубы – 6 лет, на покрытие из асфальтобетона и плитки – 5 лет, на разметку пластиком – год.

На заработную плату пойдет 23,88 млн или 4% общей стоимости подряда. На прибыль отведен еще 1% – 7,33 млн грн.

Цена сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 653,84 млн грн.

ООО "Строительная компания "Адамант" не допустили к аукциону из-за несоответствия банковской гарантии требованиям тендерной документации. Фирма требовала от заказчика разъяснить конкретные причины отклонения, однако заказчик проигнорировал это требование.

Единственным допущенным конкурентом было ООО "Онур Конструкцион Интернешнл", причем никто не снижал цену на аукционе.

"Киевдорстрой" вместе с ООО "Ростдорстрой" входит в группу авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму "Оттема" (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Труханова. Директором является Александр Ращупкин.

Единственным конкурентом победителя тендера было ООО "Онур Конструкцион Интернешнл", которое основали Онур Четинджевиз, Исхан Четинджевиз из Турции и львовянин Олег Фарион, причем никто не снижал цену в ходе аукционов. Эта компания якобы уже не имеет отношения к турецкой Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S., а попала под влияние первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко. А ее турецкие "родоначальники" вернулись на украинский рынок с турецким юрлицом.

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Напомним, служащих "Киевавтодора" и победителей торгов "Киевдорстрой", ЗАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", ООО "Глобус-авто", ООО "Тилльман Инжиниринг" и ООО "Основа" подозревали в выводе средств на счета фирм с признаками фиктивности. В качестве промежуточных звеньев от "Киевдорстрой" к фиктивным фирмам в деле фигурировали ООО "Ростдорстрой" и ООО "Строительная компания Эскадор".

Нынешний руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев ранее был помощником экс-нардепа от Партии регионов Александра Пресмана (ныне – группа "Партия "Возрождение"). Пресман в интервью не скрывает дружеские отношения с мэром Одессы Трухановым.

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