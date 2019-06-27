Ввод мощностей возобновляемой энергетики во втором квартале вырос в 6 раз

Такие данные обнародовала Нацкомиссия, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во втором квартале, в частности, введено 71 МВт мощностей ветроэлектростанций (ВЭС) и 568,3 МВт мощностей солнечных электростанций (СЭС), а также 16 МВт биогазовых установок.

Таким образом, по состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3 634,4 МВт, в том числе СЭС – 2 640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт.

Как сообщалось, по данным НКРЭКУ, Украина в январе-марте 2019 года ввела 861,1 МВт ВИЭ, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% больше, чем за весь 2018 год.

Объекты ВИЭ в первом квартале текущего года произвели 1,9 млрд кВт-ч электроэнергии.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram