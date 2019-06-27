БизнесЦензор

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27.06.19 17:02

Кабмин согласовал назначение директором "Электротяжмаша" его нынешнего руководителя

Кабинет министров согласовал назначение Дмитрия Костюка на должность директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш".

Кабмин согласовал назначение директором "Электротяжмаша" его нынешнего руководителя

Как передает БизнесЦензор, соответствующее паспоряжение Кабмина №449-р от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, в конце мая Министерство экономического развития и торговли объявило победителем конкурсного отбора на должность руководителя государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" исполняющего обязанности директора завода Дмитрия Костюка.

Напомним, в ноябре 2015 года Минэкономразвития, руководимое Айварасом Абромавичюсом, по результатам проведенной проверки отстранило директора "Электротяжмаша" Владимира Глушакова и назначило и.о. первого заместителя Костюка, затем объявило конкурс по отбору нового руководителя.

Уволенный директор неоднократно добивался своего восстановления.

В апреле 2016 года вице-президент Areva в ряде стран Центральной и Восточной Европы, гражданин Франции и Мексики Жан-Андре Барбоза победил в конкурсе Минэкономразвития на руководителя "Электротяжмаша", однако устал ждать окончательного решения о назначении и выбрал другое предложение в частном бизнесе.

Затем Украина неоднократно перезапускала процесс отбора руководства госпредприятий, однако конкурсный отбор руководителя "Электротяжмаша" проведен не был.

Минэкономразвития вновь объявило конкурс на руководителя предприятия 22 апреля, в числе требований к претендентам - не менее трех лет работы руководителем низшего уровня.

Имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности государства "Завод "Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.

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