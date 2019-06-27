Кабмин согласовал назначение директором "Электротяжмаша" его нынешнего руководителя

Как передает БизнесЦензор, соответствующее паспоряжение Кабмина №449-р от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, в конце мая Министерство экономического развития и торговли объявило победителем конкурсного отбора на должность руководителя государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" исполняющего обязанности директора завода Дмитрия Костюка.

Напомним, в ноябре 2015 года Минэкономразвития, руководимое Айварасом Абромавичюсом, по результатам проведенной проверки отстранило директора "Электротяжмаша" Владимира Глушакова и назначило и.о. первого заместителя Костюка, затем объявило конкурс по отбору нового руководителя.

Уволенный директор неоднократно добивался своего восстановления.

В апреле 2016 года вице-президент Areva в ряде стран Центральной и Восточной Европы, гражданин Франции и Мексики Жан-Андре Барбоза победил в конкурсе Минэкономразвития на руководителя "Электротяжмаша", однако устал ждать окончательного решения о назначении и выбрал другое предложение в частном бизнесе.

Затем Украина неоднократно перезапускала процесс отбора руководства госпредприятий, однако конкурсный отбор руководителя "Электротяжмаша" проведен не был.

Минэкономразвития вновь объявило конкурс на руководителя предприятия 22 апреля, в числе требований к претендентам - не менее трех лет работы руководителем низшего уровня.

Имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности государства "Завод "Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.

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