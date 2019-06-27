Строительные нормы по ограничению хаотичной застройки продолжают действовать, – Минрегион

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"На днях шестым апелляционным судом были отменены все предыдущие решения по обжалованию новых ГСН "Планировка и застройка территорий" и признан недействующим приказ Минрегиона №100 об утверждении этих ГСН, однако не сами ГСН. Поэтому хочу прояснить ситуацию. Признание этого приказа недействительным никак не влияет на силу самих ГСН. Приказ – лишь технический инструмент, который утверждает и дает старт для публикации государственных строительных норм, после чего они вступают в силу в соответствии с законом и не могут быть остановлены в другой способ. Это необратимый процесс, и поэтому действие данных ГСН не приостанавливалось ни на мгновение. Вниманию всех, кто как-то пытается нивелировать эти положительные изменения в отрасли – ГСН "Планировка и застройка территорий" действуют и продолжают действовать", – сказал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что Минрегион при этом продолжает защищать безопасность и комфорт людей во всех инстанциях, в частности, готовится подавать кассацию. Ведь новые требования, против вступления которых была спланирована эта кампания, содержат более 50 принципиально качественных изменений для улучшения жизни людей. В частности, было введено:

ограничение высотности застройки в городах – новое понятие "голубые линии";

ограничения застройки в зеленых зонах – новое понятие "зеленые линии", которые определяют границы ландшафтных и рекреационных территорий, на которых запрещено строительство;

ограничение плотности застройки, которое запрещает ее повышение в несколько раз;

обязательное строительство детских садов и школ в жилой застройке;

увеличение площадок для отдыха и спорта в жилой застройке;

обязательное обеспечение безбарьерного доступа и другие важные изменения.

Кроме этого, продолжается просмотр и обновление градостроительных норм. Поэтому разработана новая редакция этих ГСН, в которых были дополнительно учтены важные проблемные вопросы и предложения до действующих норм.

"В соответствии с установленным законодательством порядке ГСН "Планировка и застройка территорий" вступает в силу с первого числа месяца, что наступает через 90 дней со дня опубликования. То есть с 1 октября этого года. Также добавлю, что мы будем продолжать совершенствовать эти нормы, ведь безопасность и комфорт людей – самое главное", – отметил Парцхаладзе.

Как сообщалось, за несколько дней до вступления в действие этих важных ГСН в Окружном суде города Киев был зарегистрирован ряд исков, направленных на признание противоправным и недействительным приказ Минрегиона, утверждающий указанные ГСН. На действие самих ГСН это не влияет, они начали действовать с 1 сентября 2018 года и продолжают действовать сейчас.

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