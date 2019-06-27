Евросоюз продлил экономические санкции против России

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета, передает БизнесЦензор.

"Это решение следует за обновленной информацией от канцлера Меркель и президента Макрона Европейскому совету от 20-21 июня 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которым связано решение о сохранении санкций", – сказано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью осуществления Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

"В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранить экономические санкции против России. Совет ЕС оформил это решение сегодня в письменном виде", – отмечается в документе.

Первоначально санкции ЕС, направленные на финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также на товары двойного назначения, были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине. В сентябре 2014 года секторальные санкции были ужесточены.

Экономические санкции ЕС, в частности, предусматривают ограничение доступа к рынкам капитала ЕС для пяти основных российских государственных финансовых институтов и их дочерних подразделений, а также трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний.

Санкции включают запрет на экспорт и импорт оружия из РФ, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России.

Кроме того, ЕС ограничил доступ России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщалось, 20 июня Совет ЕС также продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севестополя до 23 июня 2020 года.

Кроме этого, в связи с российской агрессией против Украины ЕС ввел персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

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