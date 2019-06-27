"Укрзализныця" увеличила перевозки пассажиров летом на 20%, – Кравцов

Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставить пассажирам необходимое количество мест в поездах и надлежащий сервис. На период пиковых летних перевозок дополнительно назначено 32 поезда. Таким образом, сейчас по территории Украины ежедневно курсируют 147 поездов", – отметил Кравцов.

В частности, к побережью Черного и Азовского морей курсирует более 70 поездов. Из них в направлении Бердянска – 5 пар поездов, до Херсона – 17, Новоалексеевки, Геническа – 16, Одессы, Белгород-Днестровска, Измаила – 33.

По словам Кравцова, более чем половина пассажирских вагонов оборудована системами кондиционирования воздуха. Так, из 2 864 вагонов, задействованных в перевозках, 1 304 оборудованы системой кондиционирования воздуха. Покупая билеты онлайн, пассажир сразу видит, какие вагоны без кондиционера - они обозначены соответствующими пиктограммами.

Если же у пассажиров возникли проблемы с сервисом, например, вагон оборудован кондиционером, но он не работает, председатель правления "Укрзализныци" рекомендует обязательно сообщить в контактный центр "Укрзализныци".

"У нас уже полгода в режиме 24/7 работает обновленный контактный центр. Большинство проблем, которые возникают у пассажиров во время путешествия, мы пытаемся решить в режиме реального времени. Поэтому призываю всех клиентов в случае возникновения каких-либо проблем сообщать на номер 0 800 503 111. Кроме того, можно с нами связаться в личных сообщениях через официальную страницу "Укрзализныци" в Facebook. Сейчас мы тестируем обработки обращений клиентов через социальную сеть", – резюмировал Кравцов.

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