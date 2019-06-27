Кабмин расширяет требования по обеспечению безбарьерного пространства

Об этом на заседании Совета по делам лиц с инвалидностью отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Розенко, в 2018 году утвержден ряд государственных строительных норм, которыми значительно расширены требования по обеспечению безбарьерного пространства для маломобильных граждан, в частности, по вопросам планирования и застройки территорий, проектирования и строительства учреждений образования (с организацией инклюзивного обучения), учреждений дошкольного образования, жилых и общественных зданий.

Новые отраслевые строительные нормы предусматривают четкие требования к проектированию площадок для стоянки транспортных средств и отдыха участников дорожного движения (в том числе лиц с инвалидностью), а также к проектированию остановок маршрутных транспортных средств относительно свободного передвижения и доступности зданий и сооружений для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

"Законодательно закреплено требование к перевозчикам-претендентам на городские и пригородные автобусные маршруты общего пользования по приспособлению автобусов для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Так, количество приспособленных автобусов до конца этого года должно составлять до 35% от их общего количества, с 1 января 2020 года – до 50%", – подчеркнул Розенко.

Он также сообщил, что на сегодня на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения более 60% наземных пешеходных переходов приспособлено для пользования лиц с инвалидностью, а в населенных пунктах светофоры обустраиваются специальными звуковыми устройствами.

"Кроме того, людям с инвалидностью наравне с другими обеспечивается эффективный доступ к правосудию, в частности, в 2018 году общее количество судов, в помещениях которых осуществлялось дублирование названий основных помещений шрифтом Брайля, увеличилось более чем вдвое", – отметил Розенко.

Вице-премьер-министр также напомнил, что недавно правительство приняло постановление "О внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета министров Украины относительно функционирования официальных сайтов органов исполнительной власти", которым установил унифицированные требования к дизайну официальных сайтов органов исполнительной власти и доступности размещенной информации, выполнение которых позволит сделать контент удобным и более доступным для всех пользователей, в том числе для пользователей, которые имеют нарушения зрения, слуха, опорно-двигательной системы, языка и тому подобное. По состоянию на сегодня полностью выполнили требования нормативно-правовых актов по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха 10 (из 19) министерств и более 60% других центральных органов исполнительной власти.

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