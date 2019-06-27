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27.06.19 14:40

Кабмин назначил главу компании "Лекарства Украины"

Кабинет министров назначил председателем правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Ольгу Полищук.

Кабмин назначил главу компании "Лекарства Украины"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №450-р от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом государственный секретарь Министерства здравоохранения Артем Янчука уполномочен подписать контракт с новой главой ГАК "Лекарстава Украины".

Согласно данным в электронной декларации, до этого Ольга Полищук работала директором в ООО "СКАЙ БИЗ", совладельцем которого является.

Как сообщалось, Кабмин назначил Геннадия Ворону председателем правления ГАК "Лекарства Украины" в декабре 2015 года, а в апреле 2018 года уволил его с данной должности. После чего, 11 июля 2018 года врио предправления ГАК "Лекарства Украины" была назначена Татьяна Добрица.

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