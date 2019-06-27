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27.06.19 14:18

"Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 1,1 миллиарда дивидендов

ЧАО "Укргидроэнерго" выплатило в государственный бюджет 1,1 млрд грн дивидендов за 2018 год.

"Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 1,1 миллиарда дивидендов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго" сообщает БизнесЦензор.

Согласно постановлению Кабинета министров, для "Укргидроэнерго" базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, составляет 30% чистой прибыли, полученной за 2018 год.

Министерство энергетики осуществляет корпоративное управление акциями государства в уставном капитале "Укргидроэнерго".

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт.

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