Фирма Левочкиной принудительно выкупит акции миноритариев "Закарапатьеоблэнерго"

Об этом говорится в сообщении облэнерго в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, акции будут выкуплены по 2 грн за штуку при рыночной стоимости 1,95 грн.

Как сообщалось, в начале июня ООО "Энергетическая Украина ТВ", владеющее на то время контрольным пакетом акций (85,65%) "Закарапатьеоблэнерго", подписало договор купли-продажи, по итогам выполнения которого ООО стало собственником доминирующего контрольного пакета акций облэнерго – 95,22%.

По данным государственного реестра, конечным бенефициарным собственником ООО "Энергетическая Украина ТВ" является сестра нардепа Сергея Левочкина – Юлия Левочкина.

Опосредованно она владеет 50% в уставном капитале "Энергетической Украины ТВ". Еще 50% принадлежит Михайло Кириакиди (Греция).

По итогам января-сентября 2018 года чистый убыток "Закарапатьеоблэнерго" составил 4,39 млн грн, выручка – 2,03 млрд грн.

Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

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