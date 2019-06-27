БизнесЦензор

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27.06.19 13:59

Россия увеличила квоты на поставку дизтоплива для компании друга Медведчука, – СМИ

Министерство экономического развития России согласовало на июль поставку в Украину 250 тыс. тонн дизельного топлива, удовлетворив все заявки российских компаний.

Россия увеличила квоты на поставку дизтоплива для компании друга Медведчука, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на осведомленные источники на рынке, передает БизнесЦензор.

По данным собеседников издания, квота на поставку 30 тыс. тонн дизтоплива выделена "Лукойлу", остальной объем – "Роснефти" для поставки по нефтепродуктопроводу.

"Всем дали столько, сколько хотели. Не исключено, что в случае необходимости объем может быть увеличен до 300 тыс. тонн", – отметил источник.

Июльская квота превышает уровень среднемесячных российских поставок в январе-мае 2019 года (225 тыс. тонн). В июне первоначально экспорт был урезан до 65 тыс. тонн, из которых 50 тыс. тонн. ресурса "Роснефти" по трубопроводу "Самара–Западное направление" и 15 тыс. тонн – топлива "Лукойла" по железной дороге.

Однако во второй декаде июня "Роснефть" смогла скорректировать объем трубопроводных поставок в сторону увеличения.

"В июне уточненный график поставок по трубе составил 150 тыс. тонн", – сообщил собеседник издания.

В случае выполнения плана на июль, российские поставки дизтоплива превысят рекордный уровень, который был отмечен в мае 2019 года, когда от "Роснефти" в Украину поступило 259 тыс. тонн и 32 тыс. тонн топлива от "Лукойла".

Напомним, поставщиком ресурса "Роснефти" в Украину является компания Proton Energy SA Ниссана Моисеева, которого связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Сам Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В начале года белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" официально приобрело контрольный пакет в компании-оператора нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс", по которому дизтопливо "Роснефти" поставляется в Украину.

Остальные 49% остались за швейцарской компанией International Trading Partners (ITP) (48%) и ее владельцем Анатолием Шефером (1%). По данным СМИ, он также связан с окружением Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 18 апреля Россия ввела санкции в отношении Украины, предусматривающие ограничение на поставку нефтепродуктов. Они вступили в силу с 1 июня.

По решению правительства РФ, вывоз дизтоплива и сжиженного газа из России в Украину возможен только при наличии специального разрешения Минэкономразвития РФ. При этом объем разрешенного экспорта корректируется российским министерством ежемесячно. Также санкции предусматривают запрет на экспорт битума, сырой нефти и ряда других продуктов нефтепереработки.

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