БизнесЦензор

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27.06.19 13:14

"Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 дней до отправки поезда

С 8 июля пассажиры могут приобретать билеты на некоторые поезда за 60 суток до даты их отправки, сообщает АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 дней до отправки поезда

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года", - сообщает "Укрзализныця".

Продажа билетов с 8 июля за 60 суток до отправления поезда уже доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада.

Также продажа билетов за 60 дней распространяется на международные беспересадочные вагоны.

Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения будут открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда "Интерсити+" и "Интерсити" - за 30 суток до отправления поезда.

Продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда.

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