"Метинвест" Ахметова сократил выручку в апреле на 7,5%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по итогам апреля составил $173 млн, что на 6% (на $11 млн) больше, чем в марте текущего года ($184 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за апрель 2019 года составила $53 млн (в марте - $46 млн), в том числе $1 млн - от участия в СП ("минус" $2 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $151 млн (в марте - $148 млн), в том числе от СП - $28 млн ($19 млн). Расходы управляющей компании - $2 млн ($8 млн).

Общая выручка в апреле-2019 состояла из выручки метдивизиона в размере $791 млн (в марте - $844 млн), горнодобывающего - $305 млн ($340 млн), внутригрупповые продажи - $142 ($152 млн).

Общая задолженность компании в апреле возросла на $72 млн по сравнению с мартом - до $2,75 млрд с $2,68 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $113 млн - до $331 млн с $218 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $60 млн, использованные в финансовой деятельности - $86 млн.

Кроме того, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД") в апреле в объеме 127 тыс. тонн получил $61 млн, также от перепродажи 223 тыс. тонн плоского проката - $121 млн, 53 тыс. тонн длинного проката - $29 млн, 88 тыс. тонн чушкового чугуна - $33 млн, 54 тыс. тонн кокса - $17 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".