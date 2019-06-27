Кабмин одобрил кредит ЕБРР на 150 миллионов евро для модернизации электросетей

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов сообщает БизнесЦензор.

Реализация проекта будет осуществляться НЭК "Укрэнерго"и позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западной, Северном, Южном и Центральном регионах Украины.

"Модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи также является одним из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E", - сообщает Минфин.

Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.