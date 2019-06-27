Украина ввела антидемпинговые меры против импорта некоторых видов проката из РФ и Китая

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли сообщает БизнесЦензор.

"Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из Российской Федерации и Китая сроком на 5 лет", - сообщает Минэкономразвития.

Для производителей, экспортеров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт в Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китая - 22,78%.

Также Комиссия решила продлить на 3 года спецмеры против импорта в Украину гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов независимо от страны происхождения.

Кроме этого, определен размер ставки специальной пошлины для гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов. Ставка специальной пошлины составит 11,22%, через 12 месяцев со дня их продолжение - 10,66%, через 24 месяца - 10,13%.