"Приватбанк" зафиксировал рекорд по количеству оплат через терминалы

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"По данным статистики банка, рекордное за всю историю работы сети POS-терминалов банка количество ежедневных оплат покупок картами и смартфонами было зафиксировано 14 июня 2019 - 4 миллиона", - сообщает банк.

С начала года сеть POS-терминалов "ПриватБанка" увеличилась на 15% до 190 тыс. единиц.

Банк отмечает, что прежде всего растет доля малых и средних торговых точек, на которые приходится более 150 тысяч работающих терминалов.

"В среднем ежедневно в сети cashless "ПриватБанка" банковскими картами и смартфонами оплачивается 3 млн покупок", - сообщает банк.

По данным "ПриватБанка", чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 48% от общего объема транзакций в терминальной сети.

Второе место по объемам оплат занимают магазины одежды, обуви и аксессуаров (11%), третье - магазины электроники и бытовой техники (10%). Также активно расплачиваются картами в магазинах товаров для дома и аптеках (7%), кафе, ресторанах и развлекательных центрах (6,5% общего объема транзакций).