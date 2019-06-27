Цена электроэнергии для малых небытовых потребителей с 1 июля вырастут на 10-25%, – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

ПУУ в обнародованных расценках приводят структуру стоимости своих услуг. В частности, ее основная составляющая - прогнозная оптово-рыночная цена - в III и IV кварталах возрастает по сравнению с первым полугодием на 6% - с 1618,4 до 1712-1722 грн (поставщики указывают разные уровни) грн за МВт-ч (без НДС).

Тарифы на поставку и распределение э/э остаются неизменным. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена повысить тарифы на распределение э/э, соответствующий проект постановления был одобрен на заседании 24 июня.

При этом многие ПУУ указывают, что в случае переноса намеченного на 1 июля запуска новой модели рынка э/э обнародованные цены на их услуги будут изменены.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.