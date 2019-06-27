Курс нацвалюты Грузии установил исторический минимум

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Новый антирекорд курса лари, который с начала этого года обесценился на 6,5%, уже на 7% превышает показатель заложенного в бюджет Грузии на 2019 год курса 2,66 лари/$1.

Между тем, ни регулятор, ни власти Грузии, не видят в этом особых проблем, считая происходящее краткосрочным колебанием национальной валюты, что характерно для действующего в стране плавающего обменного курса.

Как сообщалось, накануне, когда курс нацвалюты за один день упал на 1,4% - до 2,8333 лари/$1, побив очередной антирекорд, глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава назвала это краткосрочным явлением и исключила его обесценивание в долгосрочной перспективе. При этом министр отметила, что власти работают "над нейтрализацией кризиса", связанного с проблемами, возникшими в туристическом секторе страны.

Что касается Нацбанка Грузии, главная функция которого контроль и недопущение роста потребительских цен в стране, он пока не комментировал нынешнее падение курса лари.