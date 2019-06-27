Цены на нефть находятся выше $66 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По Москве августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,24 за баррель, это на $0,25 (0,38%) ниже уровня закрытия торгов среды. За предыдущую сессию цена контрактов выросла на $1,44 (2,21%), до $66,49 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому же часу на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались у $59,11 за баррель, это на $0,27 (0,45%) ниже уровня закрытия среды. За среду WTI подорожала на $1,55 (2,68%), до $59,43 за баррель.

Обе марки в среду обновили рекордные значения с 30 мая.

Котировки росли на отчете Минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года. До того Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Для WTI дополнительным фактором роста стала новость о решении закрыть крупнейший на Восточном побережье США нефтеперерабатывающий завод компании Philadelphia Energy Solutions (PES) после мощного пожара на прошлой неделе. Об этих планах объявил мэр Филадельфии Джим Кенни. Завод выпускал около 335 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, обеспечивая около 3% потребностей региона в бензине.

Тем временем давление на нефтяной рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа о вероятном введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, если по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке в рамках саммита G20 не удастся добиться переговоров по торговым вопросам. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил он телеканалу Fox.