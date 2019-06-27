Комитет Конгресса США одобрил санкции против российских трубопроводных проектов

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает БизнесЦензор.

"Только что Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов", - сообщает Коболев.

По словам Коболева, законопроект о санкциях против российских трубопроводных проектов может быть подписан президентом США уже в августе. Законопроект может

"Напомню, этот законопроект с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не затрагивает других интересов", - сообщает Коболев.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream - 2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", - считает Коболев.

По данным российских СМИ, США вводят ограничительные меры против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2" в Германию. Под санкции попадут даже страховые компании, связанные с его строительством и обслуживанием. Сейчас построено больше половины морской части "Северного потока-2".