Кабмин отстранил главу Госрезерва

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №452-р от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Мосийчук отстранен на время осуществления дисциплинарного производства.

Как сообщалось, в апреле прокуратура вручила обвинительный акт главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку по делу о перемещении зерна с хлебной базы в Харьковской области на госпредприятие "Златодар" в Черкасской области.

4 октября 2018 года прокуратура Киева обыскала квартиру Мосийчука и вручила ему подозрение в уголовном производстве.

Голосеевский районный суд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать загранпаспорт.

По данным генпрокурора Юрия Луценко, в 2017 году Мосийчук издал приказ перевезти на хранение в Черкасскую область из Харьковской партию зерна из-за рисков, связанных с проведением АТО. Луценко утверждает, что этим государству нанесено 6 млн грн убытков.

Известно также, что прокуратура подала ходатайство об отстранении Мосийчука от должности. В случае его удовлетворения, исполнять обязанности руководителя предприятия будет заместитель председателя.

За день до задержания Мосийчука Кабинет министров назначил его первым заместителем Павла Котова, помощника главы фракции БПП Артура Герасимова и бывшего помощника нынешнего первого вице-премьера Стапана Кубива.

По инициативе Кубива в октябре 2018 года правительство такжке вынесло выговор председателю Госрезерва Вадиму Мосийчуку из-за превышения служебных полномочий. Речь идет о несогласованных Мосийчуком командировках.

Вадим Мосийчук возглавляет Госрезерв с 2015 года. До этого он восемь лет работал руководителем компаний по управлению активами шведской группы SEB и "Райффайзен".

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